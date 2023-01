Il tradimento può essere la chiave per migliorare una relazione?

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tradire il tuo partner potrebbe generare un brivido così forte da riaccendere l’interesse e la passione nella? Si tratta di una domanda che ci si sta ponendo sempre più spesso e che rivoluziona l’dea stessa disentimentale. La terapista relazionale di fama mondiale Esther Perel ha chiesto, nel suo libro del 2017 The State of Affairs: Rethinking Infidelity un approccio più “compassionevole” al. Occorrerebbe, secondo lei, prestare maggiore attenzione alle ragioni che si nascondono dietro il desiderio di tradire, ricordando che “le complessità dell’amore e il desiderio non cedono a semplici categorizzazioni di buono e cattivo, vittima e colpevole”. Perel ha inoltre affermato che anche “le persone felici tradiscono“. Si tratta, senza dubbio, di una tesi rivoluzionaria che va contro tutto ciò che ci è stato ...