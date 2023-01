Il serpente celeste catturato da un telescopio dell’ESO

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Una miriade di stelle fa capolino attraverso il debole bagliore aranciato della nebulosa Sh2-54 in questa nuova immagine a infrarossi. Ubicato nella costellazione del, questo straordinario vivaio stellare è statocon tutti i suoi intricati dettagli utilizzando ilVISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) situato presso l’Osservatorio del Paranalin Cile. Quando gli antichi guardavano il cielo notturno, vedevano le stelle formare disegni indefiniti. I Greci, per esempio, chiamarono una di queste “costellazioni”, per la sua somiglianza con l’animale. Quello che non avrebbero potuto vedere è che la coda di questa costellazione racchiude un tesoro di straordinari oggetti astronomici, tra cui le nebulose Aquila, Omega e Sh2-54. Quest’ultima ...

