Il Rotary ha a cuore la felicità dei bambini | anche quest’anno la tradizionale Befana al Fatebenefratelli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlClub e il Rotaract Club di Benevento questa mattina hanno consegnato i doni dellaRotariana” ai piccoli degenti dell’Ospedale. Dopo i libri di “Nati per Leggere” e i panettoncini consegnati dal ‘Babbo Natale Rotariano’ lo scorso 23 dicembre ai piccoli degenti dell’Ospedale San Pio, stamattina i doni dellarotariana sono stati consegnati al reparto di pediatria dell’Ospedale. La Presidente delClub di Benevento, Rossella Del Prete, accompagnata dal Segretario, Luigi Marino, e dalla Presidente del Rotaract, Sara Pannella, nonché dal socio Luigi Pilla, ha provveduto alla consegna di alcuni giocattoli destinati alla piccola sala giochi allestita qualche anno fa ...

anteprima24.it

Hellas Verona,Club, la squadra di calcio Albaredo - Ronco con la polizia locale di Bovolone,... ha preparato con i suoi genitori pasticcieri delle paste frolle a forma diper il giorno di ...Dai club sportivi alle forze dell'ordine Hellas Verona ,Club, la squadra di calcio Albaredo ... ha preparato con i suoi genitori pasticcieri delle paste frolle a forma diper il giorno di ... Il Rotary ha a cuore la felicità dei bambini: anche quest'anno la ... Caserta. Riprendono le iniziative di prevenzione predisposte dal Rotary Club. In via Mazzini, piazzetta San Sebastiano, domenica 8 gennaio si ...Per quindici giorni, l’Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Borgo Trento ha ricevuto diverse visite da parte di cittadini e associazioni.