Il programma di un papato

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Pubblichiamo un testo di Sergio Belardinelli, scritto per l’allora Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e famiglia poco dopo la promulgazione dell’enciclica “Deus caritas est”, il 25 dicembre 2005 Deus caritas est. In questo modo, antico e sempre nuovo, la prima enciclica di Benedetto XVI ripropone il “realismo inaudito” (n. 12) della figura di Gesù Cristo, il suo dono d’amore che, proprio in quanto “dono”, può diventare anche “comandamento” (n. 14), qualcosa che impegna a diventare come lui, a guardare il mondo con i suoi occhi. Succede così che l’amore, un concetto quasi estenuato dagli usi deboli e riduttivi della cultura del nostro tempo, ritrovi improvvisamente “carne e sangue”, una misura che, rilanciandolo ben oltre il sentimentalismo, l’attrazione sessuale o la filantropia, ne fa la chiave per “coinvolgere tutte le potenzialità dell’uomo ed includere, per così dire, ...