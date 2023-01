Il programma del settore giovanile

Leggi su seriea24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La Primavera riprende il proprio campionato in casa contro l’Inter mentre l’Under 18 riparte in trasferta con il Bologna. Test amichevoli invece per Under 17, Under 16 e Under 15. Questo ildelle gare delle formazioni delazzurro: PRIMAVERA – All. Buscè CAMPIONATO 07/01 ORE 13:00 EMPOLI-INTER / CS PETROIO UNDER 18 – All. Moro CAMPIONATO DOM 08/01 ORE 14:30 BOLOGNA-EMPOLI / CS BIAVATI UNDER 17 – All. Lisuzzo AMICHEVOLE DOM 08/01 ORE 11:00 EMPOLI-SERAVEZZA / CS MONTEBORO UNDER 16 – All. Birindelli AMICHEVOLE DOM 08/01 ORE 15:00 EMPOLI-HELLAS VERONA / CS MONTEBORO UNDER 15 – All. Filippeschi AMICHEVOLE DOM 08/01 ORE 13:00 EMPOLI-HELLAS VERONA / CS MONTEBORO UNDER 14 – All. Lo RussoCAMPIONATO SAB 07/01 ORE 15:00 MONTEVARCHI-EMPOLI / CS MERCATALE UNDER 13 – All. Zaza / DonniciCAMPIONATO SAB 07/01 ORE 15:00 ...