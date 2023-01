Il principe Harry ammette | “Ho fatto uso di cocaina”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Continuano a trapelare le anticipazioni del libro Spare, l’autobiografia del. Il 10 gennaio il libro sarà in tutte le librerie e cresce l’attesa per leggere e scoprire quella che è la verità di, raccontata in un libro che, ancora prima i uscire, sta già mettendo in difficoltà la famiglia reale. Ieri le prime anticipazioni lanciate dal Guardian. Il giornale ha parlato di uno stralcio del libro. Un momento in cuiha raccontato di uno scontro fisico con suo fratello William. Ci sarebbe stata una forte discussione nel 2019, a causa di alcune cose che William aveva detto su Meghan. E in quell’occasione, William, a detta di, lo avrebbe strattonato e spinto a terra, per poi chiedergli di non raccontare nulla alla Markle. Oggi invece, è un’altra anticipazione a far molto ...