Il primo papa globale dice addio all’ultimo papa eurocentrico

RaiNews

Bocciato per la terza volta in un giorno, la nona in tre,Speaker a non essere eletto alturno in cento anni,ad andare alla decima votazione in 164 anni. Il candidato ufficiale dei ...: chiamare "rastrellamento" lo spoil system, applicato anche negli Usa e praticato a mani ...di tutti per spostarla più in là - I funerali di Benedetto XVI non sono stati all'altezza di un. ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Il messaggio di Jill e Joe Biden - Il messaggio di Jill e Joe Biden Mieczyslaw Mokrzycki, che è stato segretario di papa Benedetto nei primi due anni di pontificato, e da mons. Jan Sobilo, vescovo ausiliare della diocesi di Kharkiv - Zaporizh. Mons. Kenneth Nowakowski ...Il pontificato di Ratzinger ha mostrato le fragilità della Chiesa, l’ingovernabilità della macchina vaticana, la fine del papato europeo. E la Chiesa - ammalatasi della crisi europea - vive un momento ...