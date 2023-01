Il presidente De Laurentiis ricorda Gianluca Vialli | “Un uomo fantastico”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il mondo del calcio piange nella giornata di oggi la scomparsa dell’ex campione. L’ex attaccante di Sampdoria e Juventus si è spento a Londra all’età di 58 anni dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. In tanti nelle ultime ore hanno volutoreche come componente dello staff di Mancini è stato fondamentale anche per la vittoria degli ultimi europei da parte dell’Italia. CESENA, ITALY – JUNE 07:, Delegation Chief of Italy looks on prior to the UEFA Nations League League A Group 3 match between Italy and Hungary on June 07, 2022 in Cesena, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images) Il ricordo di DeperNegli ultimi minuti, attraverso il ...