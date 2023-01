La Gazzetta dello Sport

'Mi piacerebbe ricordare la recente scomparsa di Cistriani, il mio primo allenatore al. Poi, se ho sfruttato il mio potenziale è grazie ai grandi maestri che ho avuto alla Cremonese. Spero di non dimenticare nessuno: sono cresciuto con Babo Nolli, Settembrino, Mondonico e ...Come molti bambini la passione per il pallone nasce con le partitelle tra amici all', in questo caso quello di Cristo Re nel cremonese. Poi passa ale infine nella giovanile ... Il Pizzighettone, l'oratorio, il castello di famiglia: Vialli e la sua Cremona Gianluca Vialli ha esordito nelle squadre dell’oratorio di Grumello (Cr) e Cremona, e i primi successi li ha ottenuti proprio nei tornei del Csi. Associazione di cui ha incarnato i valori dentro e fuo ...Blog Calciomercato.com: Nel giorno dell'Epifania, è arrivata una brutta notizia: è morto Gianluca Vialli. L'ex attaccante non c'è l'ha fatta a ...