Il Pd resta ancorato al passato | la proposta di primarie online genere il caos

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo l'ipotesi di far slittare dal 19 al 26 febbraio la data delle, un nuovo tema rischia adesso di dividere i candidati alla segreteria del Partito Democratico. Si tratta della possibilità,dalla candidata Elly Schlein, di affiancare nel giorno del voto ai tradizionali gazebo il ricorso alla consultazione. L'obiettivo è quello di scongiurare l'ipotesi di un'astensione in massa, venendo incontro con il voto telematico a quanti decideranno, o saranno costretti per diverse ragioni, di disertare i gazebo. Ladi Schlein però non ha tardato a tracciare una linea ben definita tra quanti vedono nel votoun ulteriore strumento d'inclusione, e quanti invece preferiscono un approccio «purista» alla tradizione dem, privilegiando il voto in presenza. A favore del voto ...