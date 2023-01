Il Paradiso delle Signore | Matilde rischia la denuncia | il destino della Frigerio

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Cosa sta per accadere nelle prossime puntate de Il? Stando alle anticipazioni ci saranno dei colpi di scena davvero inaspettati. Cosa deve aspettarsi il pubblico dell’amatissima fiction di Rai Uno? La trama avvincente sta tenendo i telespettatori col fiato sospeso, non a caso gli ascolti si mantengono stabili ed altissimi, sfiorando i due milioni di telespettatori a puntata. Ilspoiler:ta?(Ilovetrading.it)Ilè unafiction più amate del piccolo schermo nostrano. La soap in onda su Rai Uno tiene incollati allo schermo milioni e milioni di fan che non perdono nemmeno un ...