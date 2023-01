Il Nostro Generale | Prima e Seconda Puntata | Inizia La Lotta Contro Le Brigate Rosse!

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il: Dalla Chiesa si trasferisce a Torino e diventa, fondando il Nucleo speciale antiterrorismo. LeRosseno ad agire… Ildopo una lunga attesa e qualche rinvio. Rai 1 trasmette le due prime puntate consecutivamente, raccontando l’inizio dellaalleRosse ed i primi successi delDalla Chiesa. Naturalmente, però, non mancano anche le difficoltà e i momenti dolorosi. Ecco che cosa sta per succedere. Il: il giudice Sossi ...

Corriere del Mezzogiorno

Fanno sapere gli scienziati che, seppur con una tendenzaa sovrastimare il dato per valori ... sono state diverse le misure di contenimento e diversi aspetti della nostra vita e del......al PalaSir di Santa Maria degli Angeli per i Block Devils in quello che è il quartierdel ... Noi dovremo essere concentrati ed attenti, lavorare bene con ilsistema di muro - difesa e ... «Il nostro generale», la serie tv di Raiuno su Dalla Chiesa e le Br raccontata dallo sceneggiatore Rita Dalla Chiesa commenta la nuova fiction di Rai1: "Mi è piaciuta" Mancano ormai pochissimi giorni per il debutto de Il Nostro Generale, fiction di Rai1 ...Il governo Meloni ha deciso di cambiare il Commissario per la ricostruzione. "Chi ha vissuto il terremoto in centro Italia sa che il suo lavoro ha fatto la differenza", dice la portavoce dell'Associaz ...