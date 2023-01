Il mondo del calcio in lutto | è morto Gianluca Vialli

Corriere dello Sport

In lutto ildello sport. "Sono profondamente addolorato - dichiara il presidente della FIGC ... Questo l'omaggiomassimo campionato inglese, via Twitter.... intervallando con quell'attimo infinito un pianto dirotto che iniziò al momentorigore ... Non siamo originali, adesso, nel confessarti che non sappiamo come gestire unsenza Gianluca Vialli, ... Gianluca Vialli è morto: altro grave lutto per il mondo del calcio Il mondo piange Gianluca Vialli. Ovunque. L'uomo, il calciatore, lo sportivo. In Inghilterra lo piangono in tanti, non solo chi come il Chelsea o il Watford lo ha avuto come giocatore e/o tecnico. Ma ...La sprint femminile in tecnica classica, che si disputerà dalle 12.30 in Val di Fiemme (Italia), quinta tappa del Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo, vedrà in gar ...