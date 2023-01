Il minuto di silenzio e l’emozione di Mourinho | la Roma ricorda Vialli

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Continuano ad arrivare le reazioni dal mondo del calcio dopo la morte di Gianluca. Un altro gravissimo lutto per i tifosi, l’ex Juventus e Sampdoria lottava da tempo contro il tumore al pancreas. Sono arrivati tantissimi messaggi dai tifosi delle squadre, ex calciatori, allenatori e dirigenti. E’ stato particolarmente commovente anche il ricordo della, nello spogliatoio. “Lo conoscevo bene, tutti voi che siete stati in Nazionale italiana lo conoscevate bene, anche meglio di me. Ci sarà undidomenica, ma visto che lo abbiamo saputo ora lo faremo anche qui. Penso che lo meriti anche perché ci sono molti amici suoi”, le parole di. Leggi anche LE LACRIME PERIl calcio piange: le lacrime in ...