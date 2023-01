(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il sito One Football ha riportato la classica delle squadre con più punti in Europa. Ilsi trova in top ten

...giorno ultimo per la risposta diSkriniar, ne caso rifiutasse il giocatore sarà subito messo sul mercato per non perderlo a parametro zero, rivela Sky Sport . La dirigenza nerazzurraa ...chead inseguire l'esterno offensivo brasiliano Angelo Santos , il quale ha dichiarato di gradire l'Italia e culla il sogno di giocare a San Siro. Rossoneri che guardano anche alla ... Il Milan continua a crescere: rossoneri nella top ten europea Al termine della prima parte della stagione, AC Milan fa segnare numeri da record per affluenza, presenza e partecipazione in tutte le sue sedi e spazi: da San Siro, da cui parte tutta la ...Domani sarà già vigilia di Milan-Roma, con la squadra che si ritroverà a Milanello al mattino per lavorare in vista del match contro i giallorossi di José Mourinho.