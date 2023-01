(Di venerdì 6 gennaio 2023) Bergamo. Glidelsu Teun. Secondo le voci che rimbalzano a più riprese dall’, il club di Premier League starebbe seguendo il centrocampista olandese dell’Atalanta con attenzione. Non è un segreto che i Reds stiano studiando una completa ristrutturazione del centrocampo e il numero 7 atalantino sarebbe uno dei profili che piacciono al club allenato da Jürgen Klopp, finalista di tre delle ultime cinque Champions League. Si parlerebbe comunque di un’idea per giugno piuttosto che per gennaio, anche perché la posizione di partenza dei nerazzurri sarebbe quella di non privarsene, anche se dipenderà dall’offerta, qualora quest’ultima dovesse arrivare. Per ora, comunque, siamo nell’ordine dei rumors. Puòinvece incon maggiori ...

BergamoNews.it

... contro" sembra quasi che i Peacocks siano specializzati nelle sfide ad alto tasso di ... al rientro, potrebbe avere un ruolo da protagonista, visto che sta lavorando bene e si èsulla ...Su Pogba il rapporto era fantastico ma poi si èin mezzo il suo procuratore e questa ...parlando degli Agnelli ha ricordato la finale di Coppa dei Campioni all'Heysel contro ilnel 1985. Il Liverpool ha messo gli occhi su Koopmeiners, Gollini può finire in Inghilterra Acquistato in estate per oltre 40 milioni di euro, il futuro al Molyneux del centrocampista portoghese Matheus Nunes (24 anni) non sembra così.