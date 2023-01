Il Governo chiederà a Dazn di rimborsare automaticamente gli utenti colpiti dai disservizi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo la convocazione da parte dele la lettera della Lega Serie A, in serata, ieri,si è scusata con gliper idella prima giornata di ripresa del campionato dopo la pausa Mondiale. Glisono stati soprattutto danneggiati nella visione di Inter-Napoli. Ora gli abbonati potranno chiedere un rimborso seguendo le procedure che l’Autorità per le Comunicazioni, l’AgCom, ha indicato nel gennaio dell’anno scorso, che Repubblica riepiloga: “Le persone hanno 7 giorni di tempo — dalle gare di mercoledì — per presentare reclamo. E dovranno usare lapiattaforma che l’Autorità mette a disposizione su Internet all’indirizzo conciliaweb.agcom.it. A sua volta,avrà tre mesi per riconoscere il rimborso, se l’AgCom la condannerà. Quasi certamente, il rimborso ...