Il Genoa di Gilardino non si ferma più

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Davanti ai 49mila del San Nicola passa ilper 2-1, aggiudicandosi la sfida che valeva il terzo posto. Iliguri passano subito in vantaggio con Puscas che finalizza dopo un inserimento di Gudmundsson ma il Bari non si scompone e ritrova la parità con Cheddira, appena rientrato dal Mondiale. La squadra di Mignani fallisce il sorpasso con Benedetti poco prima dell’intervallo e viene punita in apertura di ripresa, quando Gudmundsson batte Caprile sugli sviluppi di una punizione. Nel Bari entra un attaccante dopo l’altro ma l’unico pericolo arriva nel finale, da Salcedo: bravissimo il portiere Martinez che salva sulla linea conservando vantaggio e vittoria. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

