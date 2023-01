Il flop del Partito Repubblicano | ancora nessun Presidente per la Camera

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 6 gennaio 2023) LaUsa è tornata a riunirsi venerdì 6 gennaio per designare il suo cinquantacinquesimo. La dodicesima votazione per poter eleggere il designato leader del GOP Kevin McCarthy è stata una nuova fumata grigia. I voti sono passati da 208 a 213 voti ma il recupero dei dissidenti non è stato sufficiente per sbloccare il pessimo spettacolo al quale si sta assistendo da giorni e raggiungere la fatidica soglia di 218 voti. I voti ai candidati alternativi repubblicani, Jordan e Hern, sono stati in tutto 7, nettamente in calo ai 20 voti delle tornate precedenti. Tra coloro che hanno cambiato il loro voto per McCarthy al 12° scrutinio c’erano Josh Brecheen, Dan Bishop, Michael Cloud, Andrew Clyde, Byron Donalds, Anna Paulina Luna, Mary Miller, Ralph Norman, Andy Ogles, Scott Perry, Paul Gosar, Chip Roy, Keith Sé e Victoria Spartz. Peggio di oggi ...