Il figlio di Zeffirelli contro i due attori sulla causa dei nudi in Romeo e Giulietta | «Anziani famosi grazie a quel film | eppure dicevano di stimare mio padre»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) «La scena d’amore delè tutt’altro che pornografica». Lo ha detto Pippoadottivo del regista scomparso nel 2019, a proposito dellaintentata dai due interpreti Olivia Hussey e Leonard Whitingla Paramount Pictures per una scena di nudo non autorizzata. I due, che all’epoca avevano rispettivamente 15 e 16 anni, sostengono infatti che Francoabbia fatto loro recitare una scena in camera da letto in cui venivano mostrate immagini dei glutei e del seno. Secondo una fonte citata da Afp il registra italiano, avrebbe insistito affinché i due, oggi settantenni, girassero la scena altrimenti ilsarebbe «fallito», quando ...

la Repubblica

"La scena d'amore del film Romeo e Giulietta è tutt'altro che pornografica ". Lo ha detto Pippoadottivo del regista scomparso nel 2019, a proposito della causa intentata dai due interpreti Olivia Hussey e Leonard Whiting contro la Paramount Pictures per una scena di nudo ...Lo afferma, in una nota, Pippoadottivo del regista scomparso nel 2019 e presidente della Fondazione FrancoOnlus , a proposito della vicenda Hussey - Whiting e la ... Il figlio di Zeffirelli sul caso 'Romeo e Giulietta": "Denuncia imbarazzante di due attori 70enni" I due protagonisti di "Romeo e Giulietta" hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari per la scena di nudo del film.Il figlio adottivo di Franco Zeffirelli in una nota: "La scena d'amore in 'Romeo e Giulietta' è quanto di più lontano dalla pornografia di quanto si possa immaginare" ...