Il dramma dei senzatetto | ecco l’Italia della povertà

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Roma, 6 gen – Secondo quanto riporta l’Ansa, sono quasi 100mila iin Italia. Una vergogna impossibile da ignorare, in un Paese che vive, dal punto di vista delle sicurezze sociali, uno dei suoi periodi più bui.in Italia Il dato è dell’Istat è fa male, molto: nel 2021 iiscritti in anagrafe sono 96.197. La maggioranza sono italiani: circa il 62%. Alla faccia del luogo comune che vede il nostro popolo non figurante tra gli inflazionati e mai curati “ultimi” di cui tanto ciarla la sinistra rosé. Sì, cari amici: i più poveri non sono neanche gli stranieri che volete a tutti i costi far arrivare in massa nel nostro Paese, in barba a qualsiasi cura dei vostri connazionali. I più poveri sono gli italiani. E qualcuno dovrà rendere conto di questo. Dal canto suo, la Federazione organismi per i senza fissa ...