Il decesso misterioso in Ungheria | cosa non torna nella morte di Stefano

LA NAZIONE

In preda all'ansia, e temendo il peggio, i coniugi si sono precipitati in caserma e lì hanno tragicamente appreso che il figlio era morto il 17 ottobre (anche se molto probabilmente ilrisale ...A rendere piùquesto caso di cronaca c'è il fatto che la moglie dormiva al suo fianco e ... I sanitari del 118 sono arrivati sul posto, ma hanno soltanto potuto constatarne il. Nell'... Misteriosa morte in casa, indagano i carabinieri - Cronaca ... Hanno saputo che il loro figlio di 37 anni era morto, a Budapest, dopo circa due settimane dal suo decesso. Da quel momento i genitori e la sorella di Stefano Puddu si sono ritrovati catapultati ...Bimba di 2 anni e mezzo con febbre alta morta in ospedale: si cerca di capire le cause del decesso, perché la bamabina non c'è più.