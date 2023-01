Il Cremlino non arretra

RaiNews

...con armi letali e attrezzature militari pesanti' è una 'linea morale che le autorità tedesche... un nuovo passo che ha fatto infuriare il. Biden punge Putin: cosa c'è dietro la tregua. ...Tutti nel mondo sanno come ilusa le pause della guerra e la tregua in guerra per ... (npk)+++ ATTENZIONE: IL VIDEOPUO' ESSERE PUBBLICATO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI ... La tregua che non c'è: accuse incrociate tra Mosca e Kiev - Zelensky sente Scholz: "Grazie per Patriot e Marder" - Zelensky sente Scholz: "Grazie per Patriot e Marder" Il punto militare 323 | La mossa in parallelo Berlino-Washington racchiude un significato concreto ed è un segnale politico di una volontà comune. E, nonostante polemiche e critiche verso la Canceller ...Putin apre al dialogo “serio” ma chiede la rinuncia a ogni restituzione di terre occupate. Difficile che Kiev possa accettare una proposta di negoziato di questo tenore che la renderebbe un vassallo d ...