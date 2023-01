Il cordoglio dell’Empoli per la scomparsa di Gianluca Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi e tutto l’Empoli Football Club piangono ladie si stringono attorno alla moglie Cathryn, alle figlie Olivia e Sofia e a tutta la famigliain questo momento di grande dolore. Per ricordarlo la Federazione ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel prossimo fine settimana. Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

