Gazzetta del Sud

La notizia della morte di Gianluca Vialli, arrivata verso le ore 10 del 6 gennaio, sta facendo il giro del ...L'attacco Fedez attaccato per il messaggio d'a Gianluca Vialli. Il rapper, visibilmente, ha salutato sui social l'ex calciatore: 'Avremmo dovuto farci una foto insieme', ha detto. ... Il commosso addio di Fedez a Vialli: mi ha dato una mano incredibile per la mia malattia Il calcio italiano piange la scomparsa di Gianluca Vialli, portato via a 58 anni da un cancro al pancres che lo aveva colpito cinque anni fa. Campioni di oggi e del passato, le squadre in cui ha milit ...Si è spento all’età di 79 anni Romano Zancan Dall’Alba, Maestro di conservatorio in pensione e apprezzatissimo pianista. A piangerlo la comunità di Velo D’Astico dove Zancan viveva con la moglie Annal ...