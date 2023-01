Il coming out su TikTok di Noah Schnapp di Stranger Things | «Sono gay La mia famiglia mi ha detto | “Lo sapevamo”» – Il video

(Di venerdì 6 gennaio 2023)faout e rivela di essere di essere gay. L’attore è conosciuto per aver interpretato Will Byers nella serie di Netflix,. Il celebre 18enne ieri sera, 5 gennaio, ha condiviso unsucon scritto: «Quando finalmente hoai miei amici e alla miadi essere gay dopo aver avuto paura a dichiararmi per 18 anni e tutto ciò che hannoè stato “Lo sappiamo“». Nel filmato, l’attore ha utilizzato un trend della piattaforma con una traccia audio che recita: «Sai cosa non è mai stata? Una cosa così seria. Non è mai stata una cosa così seria. Francamente, non sarà mai una cosa così seria». E nella didascalia ha aggiunto: «Immagino di essere più simile a Will di quanto ...

