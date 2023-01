Il clamoroso flop dei blindati Nato | vanno in tilt sul campo di battaglia

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Esattamente due mesi fa, sul sito nicolaporro.it, raccontavamo le difficoltà dellaa produrre e garantire l’esportazione di munizioni in Ucraina. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, l’Occidente sarebbe seriamente preoccupato perché non in grado di trovare munizioni sufficienti per alimentare la resistenza, tant’è che il Pentagono sarebbe prossimo a dichiarare la soglia critica delle scorte strategiche. Questo, però, non sembra aver intimorito la Casa Bianca. Fino all’incontro tra Zelensky ed il presidente americano a Washington, gli Usa avevano inviato armi a Kiev per una cifra che sfioravano i 19 miliardi di dollari. Ora, i democratici hanno formalizzato un nuovo pacchetto da 1,8 miliardi di dollari. Cifre che fanno degli Stati Uniti la principale spina nel fianco per Putin e per la sua “operazione speciale”. Per approfondire: Ucraina, il mistero ...