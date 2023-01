(Di venerdì 6 gennaio 2023) La pandemia ha insegnato a diffidare delle previsioni e per ilè tutto un azzardo visto che l'unica previsione su cui scommettere è di avere sale di nuovo piene. Ciò nonostante è tutto un immaginare...

Gazzetta del Sud

A tal proposito il direttore artistico Mimmo Mongelli ha lanciato sul web e sui social della Mostra un videomessaggio di ringraziamento a tutti gli entihanno sostenuto la Mostra deldi ...Anche la musica e ilnon necessitano più di un'autorizzazione preventiva, come Settimo Cielo ... Per chi non ha mai sentito parlare di diritti d'autore, deve sapereè una regolamentazione... Il cinema che verrà, da Guardiani della Galassia 3 a Sorrentino: i film più attesi del 2023 La questione relativa all'abbattimento del Cinema Nuovo a Pontecagnano scuote anche la politica locale. Sinistra Italiana: «Occasione mancata».Mentre la polemica impazza sulla mostra milionaria della Sicilia a Cannes, l’assessore regionale al Turismo Francesco scarpinato, si difende dalle accuse riguardanti presunte irregolarità nell’affidam ...