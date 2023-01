“Il carcere è una discarica | e i detenuti rifiuti indifferenziati”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Colloquio con Nicola Boscoletto della cooperativa Giotto: “Noi facciamo la differenziata, e invece la prigione è un unico cassonetto in cui buttiamo tutto. Il lavoro salva chi ha sbagliato, ma è un privilegio riservato solo all’1.3 per cento. Le leggi sono buone, ma non sono mai applicate. Vi spiego, numero su numero, l’entità di un fallimento”.

Frattura al dito di una mano e prognosi di 30 giorni per un agente della polizia penitenziaria che è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Ariano Irpino . La denuncia è del sindacato autonomo ...