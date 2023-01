Il calcio piange Vialli | le lacrime in diretta di Souness | Bonan e Caressa | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 gennaio 2023) E’ un giorno triste per il mondo del, è morto Gianluca. L’ex calciatore di Juventus e Sampdoria lottava da tempo contro un avversario durissimo, il tumore al pancreas. L’ex capo delegazione della Nazionale italiana aveva abbandonato il ruolo dopo il peggioramento delle condizioni di salute. Sono arrivati tanti messaggi di cordoglio dal mondo del, in particolar modo è stato commovente il ricordo della moglie di Sinisa Mihajlovic. La notizia ha sconvolto anche ex compagni di squadra. Una scena commovente è stata quella di Graeme, protagonista conai tempi della Sampdoria. “Ho appreso la notizia da pochi minuti. Era un’anima meravigliosa, un essere umano davvero gentile. Sono andato in Italia quando avevo 31 anni e lui 20., era semplicemente favoloso averlo in giro”, le ...