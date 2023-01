Il calcio piange Gianluca Vialli Un memorabile attaccante | un eccezionale motivatore per la Nazionale

(Di venerdì 6 gennaio 2023) E’ morto all’età di 58 anni, uno dei più grandi attaccanti delitaliano, da tempo ricoverato a Londra per un tumore al pancreas. Ilitaliano nonsoltanto il capo delegazione dellaun grande uomo, che prima ancora era stato un grandee un apprezzato allenatore. La scomparsa di, che arriva pochi giorni dopo quella di Sinisa Mihajlovic, lascia un vuoto incolmabile in tutta la famiglia delitaliano. Per ricordarlo la Federazione ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati diin programma nel prossimo fine settimana. “Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie ...

Commenta per primo IlGianluca Vialli e sono tanti i messaggi di cordoglio per l'ex attaccante. Tra questi particolarmente sentito quello della Juventus, con cui Vialli un campionato, una Coppa Italia, una ... Ciao Gianluca, il calcio piange il Lord del gol Altro grave lutto per il mondo del calcio. È morto Gianluca Vialli: a 58 anni l'ex attaccante si è spento a Londra, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas.