Il breathwork è davvero la svolta decisiva per chi soffre d' ansia?

Mentre era sul palco del Festival di Glastonbury, Billie Eilish ha chiesto alla folla di fare qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: calmarsi. L'artista, dopo avere preso spunto dal miracoloso effetto rasserenante della respirazione, ha spiegato alle migliaia di persone arrivate lì per sentirla cantare come funziona il «». Vogliamo tutti provare la sensazione di calma derivante dallo zen, ma ci siamo mai chiesti se laper vivere più serenamente non fosse già in noi e facesse parte della nostra vita di ogni giorno? Ilsi basa proprio su questo: aiutarci a comprendere i nostri schemi di respirazione e a modificarli per alleviare lo stress e l'. È considerato la via per una vita più sana e pacifica, sia dagli scienziati, sia dalle numerose persone che lo hanno provato.