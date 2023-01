Il Braga spaventa la Fiorentina | vittoria per 4-0 in trasferta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il, prossimo rivale dellain Conference League, vince e convince nel campionato portoghese Ilaffronterà lanegli spareggi della Conference League per accedere agli ottavi di finale. Nel frattempo, nell’anticipo della 15^ giornata del campionato portoghese, si è imposto per 0-4 in casa del Santa Clara. Il protagonista assoluto del match è stato il centrocampista e capitano Ricardo Horta con una tripletta e Medeiros. Il club portoghese si porta così momentaneamente al secondo posto in classifica alle spalle del Benfica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

