Il Bologna perde la propria star | Arnautovic non ci sarà contro l’Atalanta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Per la partita di lunedì sera, ilnon potrà contare sul proprio giocatore probabilmente più importante. Markosalterà infatti la sfida della 17ª giornata a causa di un infortunio rimediato mercoledì nel matchla Roma. Una dura botta al piede destro gli ha causato un trauma contusivo-distorsivo che lo terrà ai box per almeno 10 giorni: Thiago Motta si trova così a dover fare a meno del suo attaccante principale, nonché miglior realizzatore stagionale. Sono 8 i gol realizzati in stagione dall’attaccante austriaco, il 40% del totale (20) delle reti segnate dalla sua squadra. L’anno scorso aveva toccato quota 14. Per i felsinei è un grosso problema da risolvere, visto che non ci sono a disposizione nemmeno quelle che sarebbero le prime alternative ad ...

Commenta per primo IlMarko Arnautovic . Si ferma l'attaccante austriaco per un problema al piede rimediato contro la Roma, il comunicato del club rossoblù con i tempi di recupero: 'Marko Arnautovic ha ... A Roma decidono gli episodi: il Bologna perde 1-0 con rigore di ... Il Bologna perde Marko Arnautovic per il posticipo della 17/a giornata di Serie A con l'Atalanta, in programma lunedi' 9 gennaio alle 20.45. L'attaccante infatti "ha riportato in occasione della parti ...Il Bologna si unisce al cordoglio per Gianluca Vialli, prematuramente scomparso quest'oggi all'età di 58 anni. Con la scomparsa di Gianluca Vialli il calcio italiano perde, ancora una volta troppo pre ...