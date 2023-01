Il Babbo Natale di luce in Ucraina e quel sorriso di un bambino

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È nota a tutti come la situazione in. Anche in questi giorni di festa non sono stati risparmiati sofferenza e giorni di paura. Il pensiero corre verso le persone più deboli, in modo particolare ai bambini e agli anziani. Certo i bambini hanno la priorità. Il primo posto nella considerazione del dolore, consci che ogni sofferenza procurata a un soloè una delle cose più terribili che, una persona, una società una nazione, o più Nazioni possono fare. Premesso che la cosa più importante è più bella è nella vita l’infanzia. Non conosco il dolore di uncolpito da bombardamenti. Conosco i dolori di bambini in ospedale. So che questi paragoni potrebbero avere poco in comune tra loro. Una cosa è certa: la sofferenza di unè una dile lacerazioni che tagliano l’anima e non ...