Il 2023? Non sarà stagflazione ma meno crescita e inflazione Scrive Zecchini

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Gli ultimi dati sull’italiana e nell’eurozona nel mese di dicembre e nell’anno trascorso non possono sorprendere chi da metà anno aveva messo in guardia dal rischio di ben più forti tensioni dei prezzi rispetto a quanto pronosticato dalla Bce sulla base di modelli predittivi, che non colgono le rotture intervenute nelle linee di tendenza a seguito di eventi straordinari, come la pandemia e la guerra in Europa. Non sorprende nemche al primo indebolirsi del trend ascendente dei prezzi riecheggino in Italia e nei paesi indebitati voci che invocano un atteggiamento più accomodante della Bce rispetto all’annunciato prolungamento della restrizione monetaria. Da ultimo, si è pronunciato in tal senso il presidente dell’Abi in un’intervista odierna in un quotidiano romano. Un simile atteggiamento sarebbe il miglior pretesto per alimentare le ...