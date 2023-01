(Di venerdì 6 gennaio 2023)PopAC/DC? Molti anni c’era la possibilità. A rivelarlo è lo stesso cantante, in un’intervista al New York Times. Il tentativo, probabilmente, fu fatto dopo la morte del cantante Bon Scott. La cosa alla fine non andò in porto La confessionePop In un’intervista recente al New York TimesPop ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Domani sera a Sanremo i Dellai con “Io Sono Luca” Liam Gallagher: “Gli Oasis pisciano in testa ai Beatles” HOLLYWOOD VAMPIRES: la band di Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry in Italia nel 2023! Kiss tornano in Italia la prossima estate! Red Hot Chili Peppers: una data in Italia la prossima estate!

metalitalia.com

Newsic Friday Vol. 01 - 2023! Ecco la prima playlist dell'anno della nuova musica del venerdì. Nella selezione: Peter Gabriel,, i Baustelle tanto e tanto altro. Buon ascolto e soprattutto un buon 2023 fatto di tanta musica! LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO Ludovico Einaudi - Voto 7,50 - Aprire il nuovo anno con ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolopubblica il suo nuovo album in studio dal titolo Every Loser : è il diciannovesimo album in studio solista die il suo primo a essere pubblicato grazie alla partnership tra Atlantic ... IGGY POP: "Mi proposero di entrare negli AC/DC" Iggy Pop pubblica il suo nuovo album in studio dal titolo Every Loser: è il diciannovesimo album in studio solista di Iggy e il suo primo a essere pubblicato grazie alla partnership tra Atlantic Recor ...Non si resiste. Con Every loser, il diciannovesimo disco da solista di Iggy Pop, si va subito alla fine, traccia numero undici, The regency. Si va lì come a un incontro inaspettato con un vecchio amic ...