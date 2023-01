I vipponi litigano per il GF Game Night | “Non è giusto”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 6 gennaio 2023) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono i più litigiosi della storia del reality. Stasera durante il GFnel bel mezzo del gioco sono riusciti a litigare e scagliarsi l’uno contro l’altro. Scopriamo perché. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il litigio per il GFNel bel mezzo dei giochi Sarah Altobello e Dana Saber sono andate via dai giochi per protestare contro il GF. Come mai? Inizialmente non è stato comprensibile perché Alberto De Pisis ha interrotto le due concorrenti per far andare avanti lo show. Ma quando si è fermato per la pausa pubblicitaria è stato tutto chiaro: Oriana Marzoli aveva partecipato fino a quel momento a più giochi di tutti, ben tre, mentre alcuni non ne avevano fatto neanche uno. Durante la ...