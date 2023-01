I sogni di Graham Greene

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Leonardo Sciascia, in uno dei tanti risvolti di copertina da lui pubblicati, appuntò che sarebbero da inventariare il posto ed il ruolo che nella letteratura hanno gli specchi; ma del pari andrebbero considerate le scacchiere e le partite a scacchi allusive, simboliche e reali che vi si annoverano, a cominciare da quella, memorabile, del “Nostro agente all’Avana” di. Ma se qui il gioco degli scacchi è messo a servizio della comicità, così come altrove, ad esempio nel “Console onorario”, esso è un semplice elemento della progressione lineare degli eventi, nell’ultimo libro di, “Un Mondo tutto mio. Diario dei”, appena pubblicato da Sellerio in un’eccellente traduzione di Chiara Rizzuto, sembra che sia il modo stesso di scrivere a corrispondere al primo disporre i pezzi sulla scacchiera: ad ...