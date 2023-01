I Santi di Sabato 7 Gennaio 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) San RAIMONDO DE PENAFORT Sacerdote – Memoria FacoltativaPeñafort (Catalogna), 1175 – Barcellona, 61275Figlio di signori catalani, nasce a Peñafort nel 1175. Comincia gli studi a Barcellona e li termina a Bologna. Qui conosce il genovese Sinibaldo Fieschi, poi papa Innocenzo IV. Di ritorno a Barcellona, Raimondo è nominato canonico della cattedrale. Ma nel 1222 si apre in città un convento dell’Ordine dei Predicatori, fondato pochi anni prima da san Domenico. E lui lascia il canonicato per farsi domenicano. Nel 1223 aiuta il futuro santo Pietro Nolasco a fondare l’Ordine dei Mercedari per il ris…www.ebeati.it/dettaglio/25650 San GIULIANO DI GOZZANO Diacono IV secoloDiacono missionario, forse oriundo della Grecia, venne a predicare nell’alto novarese.Forse si trasferì in Italia con il fratello Giulio, sacerdote, perché disgustati ...