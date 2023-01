I Planet Funk tornano con il nuovo singolo The World’s End | il video

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Icon il primoestratto TheEnd da un album di brani inediti “Questolavoro nasce sempre da una matrice dance, ma possiamo definirlo musicalmente innovativo, un album con forti connotati di indie electronic“. Così dichiara la band a 20 anni dal successo con l’album Non Zero Sumness. Icon il primoestratto TheEnd da un album di brani inediti che uscirà nella primavera/estate del 2023 e che segna il primo lavoro dopo la scomparsa di Sergio della Monica (storico fondatore del gruppo). Il brano segna il il ritorno del collettivo dalle influenze napoletane, toscane, liguri e internazionali, composto da Marco Baroni, Alex Neri, ...

