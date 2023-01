I Passerotti della Tinet vogliono farsi lupi contro l’Agnelli Bergamo

Leggi su seriea24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Rientro tra le mura amiche dopo la sosta di Capodanno per laPrata. La Befana è passata coi propri doni e i ragazzi di Dante Boninfante si augurano di poter riprendere il proprio cammino nella Serie A2 Credem Banca con una bella prestazione. L’avversario non è per niente morbido, considerando che la Agnelli Tipiesseha un organico costruito per primeggiare. D’altronde gli orobici nelle ultime stagioni hanno stabilmente raggiunto le fasi finali di play off, mancando sempre per un soffio la promozione. Per riprovarci quest’anno hanno inserito nel proprio roster la coppia di posti 4 che nella passata stagione avevano fatto la fortuna a Reggio Emilia: Tim Held e Roberto Cominetti. A gestire il gioco in cabina di regia il serbo Jovanovic che si troverà in diagonale il forte opposto Padura Diaz, sesto tra i bomber del campionato. Al centro ...