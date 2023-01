HOMETOWN – la strada dei ricordi | in uscita il prossimo 25 gennaio

Cinefilos.it

E' il docufilm- ladei ricordi, prodotto da Èliseo entertainment di Luca Barbareschi con KRK Film, in collaborazione con Vision Distribution e Sky e distribuito nelle sale ...... e sia l'etichetta che il club hanno aperto laad alcuni dei più grandi artisti che abbiamo ...shows are really special to me and I try to make as much new music as I can for them, at ... Hometown - la strada dei ricordi con Roman Polanski e Ryszard ... HOMETOWN - la strada dei ricordi: La narrazione si snoda seguendo i passi di Polanski e Horowitz per le strade di Cracovia: i due amici ...Sulla strada dei ricordi seguendo i passi di Roman Polanski e Ryszard Horowitz per le strade di Cracovia: i due amici ripercorrono i luoghi e insieme i primi anni della loro vita, ricordano i momenti ...