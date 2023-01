Ho pianto a dirotto La Dalla Chiesa e la fiction sul papà | cosa l' ha fatta crollare

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “Nella scena in cui muore mia madre, a cinquantatré anni per il terrore che succedesse qual, ho": Rita, intervistata dal settimanale Di Più Tv, ha parlato delladi Rai 1, "Il Nostro Generale", che racconta la storia di suo padre, Carlo Alberto, e in particolare del momento in cui viene istituito il nucleo speciale antiterrorismo per fronteggiare le Brigate Rosse. La, che doveva essere trasmessa a inizio stagione, è stata posticipata a gennaio, ma la deputata di Forza Italia ha potuto vederla in anteprima. Laha detto di avere apprezzato molto il prodotto che è venuto fuori: "Informazione ...

La Gazzetta dello Sport

O come ancora a Wembley ma nel luglio 2021: c'eravamo tutti in quell'abbraccio al Mancio, in quelche non dimenticheremo mai. Non dimenticheremo i tuoi 141 goal, le tue rovesciate, ...Quella Coppa, che alzasti al cielo in una notte tiepida di Roma, intervallando con quell'attimo infinito unche iniziò al momento del rigore decisivo. E quelera il nostro: ... La Juve: "Gianluca, quel tuo pianto nella notte di Champions era il nostro" Rita Dalla Chiesa commenta la nuova fiction di Rai1: "Mi è piaciuta" Mancano ormai pochissimi giorni per il debutto de Il Nostro Generale, fiction di Rai1 ...“Con te, nella vittoria e nella sconfitta, nella salute e nella malattia. A Berna come a Göteborg, a Marassi il 19 maggio 1991 come a Wembley un anno e un ...