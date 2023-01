Highlights Barcellona-Virtus Bologna 75-83 | Eurolega 2022 2023 VIDEO

Sky Sport

Il video con glidi Intercity -, sfida valida per i sedicesimi di finale della Copa del Rey 2022/2023 . Brivido non indifferente per i blaugrana, che, per tre volte in vantaggio, si fanno ...Il video con glie i gol di- Espanyol 1 - 1 , match valido per la quindicesima giornata della Liga 2022/2023. Match che si apre già al minuto 7 , con la rete di testa di Marcos Alonso a seguito ... Eurolega, Barcellona-Virtus Bologna 75-83: gli highlights La Virtus Bologna apre il suo 2023 in Eurolega con una straordinaria vittoria sul campo del Barcellona. Finisce 83-75 per la squadra di Scariolo, trascinata dai 20 punti di Lundberg e dalle giocate di ...Tifoso e socio del club, l'ex di turno Oriol Soldevila ha segnato un incredibile tripletta al Barcellona in Copa del Rey.