(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nel 1929 Hitler nominòSS, l’organizzazione nazista paramilitare il cui nome letteralmente significa “squadre di protezione” (Schutzstaffel). A partire dal 1936fu ilsupremo degli organi di polizia di tutto lo stato tedesco. È considerato tra i maggiori responsabili dell’organizzazione dei campi di sterminio. Nel maggio del 1945 gli inglesi lo arrestarono. Egli si suicidò pochi giorni dopo evitando il processo di Norimberga e la conseguente condanna a morte. : approfondimento “L’antisemitismo per noi non è una questione di ideologia, ma di pulizia. Io sono. Abbiamo un unico dovere, quello di portare avanti con fermezza e senza pietà la lotta razziale. La miglior arma politica è quella ...

Tag24

1929 - Adolf Hitler nominaa capo delle Schutzstaffel . Le SS sono ancora una piccola formazione paramilitare, marginale all'interno delle SA, le Sturmabteilung di Ernst Röhm. ...aveva sguinzagliato per mezza Europa alcuni fedelissimi del Dipartimento Ahnenerbe alla ricerca della radice dell'immortalità e onnipotenza ancestrale. Secondo gli studi archeologici ... Accadde oggi 6 gennaio 1929: Heinrich Himmler capo delle SS Wie erforscht und erzählt man das Leben einer 9000 Jahre alten Leiche Harald Mellers und Kai Michels Archäögenetik-Bestseller "Das Rätsel der Schamanin". Was für eine Geschichte: Da wird 1934 bei Kan ...Heinrich Himmler nominato capo delle SS:uno sguardo sul suo malefico operato per non dimenticare le quindici milioni di vittime dell’olocausto ...