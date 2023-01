Harry ha contattato una medium dopo la morte di Lady Diana | il commento di Selvaggia Lucarelli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “Spare”, questo il titolo dell’autobiografia di prossima uscita scritta da. E se l’intento del (fu) Principe (essersi distaccato dalla famiglia reale) era quello di passare inosservato il suo piano è miseramente fallito, così come fa notare anchesu Twitter.haunaladiSpencer... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Novella 2000

... e in fondo dirà di averBuckingham Palace per un commento", dice a Cooper, "mala verità ...sono protetti" I trailer rilasciati da ITV e CBS sono la terza occasione in cui il principee ...... quando i responsabili di entrambe le emittenti hannoBuckingham Palace non hanno ... in virtù del loro ruolo a corte, re Carlo III e il figlio William - accusati esplicitamente dain ... Il Principe Harry ha contattato una medium per parlare con Diana Dalle anticipazioni di Spare emerge che Re Carlo avrebbe ironizzato sulla paternità di Harry: il retroscena inedito del Duca di Sussex.Londra. Ogni giorno una nuova accusa, una rivelazione, un'intervista. A pochi mesi dalla scomparsa di Elisabetta II, un Paese ancora sotto choc assiste attonito al sistematico sgretolamento della rela ...