Harry ferito da Re Carlo | “Mi diceva | sai chi è il tuo vero padre?”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 6 gennaio 2023) C’è tanto dolore nelle pagine del libro Spare, il libro in cui il principeracconta tutta la sua vita senza filtri. Lo fa adesso, da uomo libro, senza pensare alle etichette, senza domandarsi che cosa succederà. A pochi mesi dalla morte della Regina Elisabetta,racconta nella sua autobiografia di una esistenza durante la quale, si è sentito forse ben poco accettato. Il secondo genito, la ruota di scorta. Sempre dopo William. E, avrebbe fatto ben poco per far sentireuguale a suo fratello. Lo si capisce anche dal racconto chefa tirando in ballo quello molti, hanno considerato un amante di Diana. Si dice che Resia arrivato persino a chiedere il test del dna per verificare se davfosse suo figlio. Oggi anche ...