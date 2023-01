Hacker russi tentano di colpire 3 laboratori nucleari in Usa

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) –, legati al gruppo noto come ‘Cold River’, hanno cercato, fra agosto e settembre, di violare i sistemi di trenazionali di ricerca sul nucleare negli Stati Uniti, Brookhaven, Argonne, e Lawrence Livermore, si legge sul sito del Guardian. In quel periodo, Vladimir Putin ha minacciato l’uso delle armiper difendere il territorio russo. L'articolo proviene da Italia Sera.

