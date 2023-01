' Ha preso solo una botta | vada a casa' | invece è una frattura Diagnosi sbagliata al Pronto Soccorso

ilmessaggero.it

di avere una frattura lo ha scopertoalcuni giorni dopo visto che il gomito continuava a farle un dolore cane ad ogni piccolo movimento. 'Visto che il male non passava con alcun antidolorifico - ...Per fare un esempio concreto, lo scorso dicembre il direttore della Svimez, Luca Bianchi, ha... Tuttavia questo non è possibile se siamo sostenutidalla pubblicità. Attiva un abbonamento ... Diagnosi sbagliata al pronto soccorso. «Ha preso solo una botta vada a casa», invece è una frattura «Ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli e faccio questo video per ricordarlo, mi ha dato una forza incredibile, abbiamo subito lo stesso intervento e abbiamo pianto al ...Gianluca Vialli è morto questa mattina. A Cremona1, qualche mese fa aveva detto: "Non ho ancora completato questo viaggio, l'ospite indesiderato è sempre con me. Ogni tanto è un ...